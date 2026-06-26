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Kayseri 3 ayrı suçtan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri 3 ayrı suçtan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından toplam 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. adlı kadını yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 ayrı suçtan toplamda 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, hakkında 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. (35) yakalandı. İşlemlerinin ardından zanlı, cezaevine cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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