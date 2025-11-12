Haberler

Kayseri'de 200 Metrelik Uçurumdan Düşen Otomobilin Şoförü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir viyadük yakınlarında otomobiliyle kontrolünü kaybeden şoför, 200 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde son kez viyadük yakınlarında görülen otomobil 200 metrelik uçurumdan vadiye uçmuş şekilde bulundu. Yapılan araştırmalarda; otomobil şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi Derevenk Viyadüğü yan yoluna bir otomobilin girdiğini gören polis ekipleri; otomobilden geri dönüş olmadığını fark ederek, alanda arama yapmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan arama çalışmalarında; yaklaşık yüksekliği 200 metre olan Derevenk Vadisi'nde kaza yapmış bir otomobilin olduğunu fark etti. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; hurdaya dönen otomobilde bir erkek cesedine rastlandı. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında; cesedin Ahmet Mete Y.'ye (30) ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından otomobilin içinden çıkarılan Ahmet Mete Y.'nin cansız bedeni, iş makinası yardımıyla 200 metrelik derinlikten çıkartıldı. Ahmet Mete Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
