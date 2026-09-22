Kayseri'de 20 gün önce çalınan otomobil otoparkta bulundu, arkadaşı gözaltına alındı

Kayseri'de bir kişinin arkadaşı tarafından çalınan otomobili polis ekipleri tarafından bir binanın otoparkında park halinde bulundu. Otomobilin 20 gün önce çalındığı öğrenilirken, şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde bir ikametin önünden G.B.'ye ait otomobil çalındı. G.B.'nin başvurusu üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından otomobilin bulunması ve şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, otomobili G.B.'nin arkadaşı H.A.'nın çaldığı ve daha sonrasında kayıplara karıştığı belirlendi. 20 gün önce çalındığı öğrenilen otomobil, polis ekipleri tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Geçidi Sokak'ta bulunan bir binanın otoparkında bulundu. Şüpheli şahıs H.A.'da ekipler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Otomobil yapılan incelemelerin ardından sahibi G.B.'ye teslim edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan H.A. karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı