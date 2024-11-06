Kayseri'de 2 Katlı İkametin Çatısında Yangın Çıktı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2 katlı bir ikametin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik mücadelesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi, soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2 katlı ikametin çatısında çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 katlı ikametin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ