Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı evin mutfak kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak'ta bulunan 2 katlı ikametin mutfak kısmında bulunan çamaşır makinesi henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde dumandan etkilenen ya da yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ