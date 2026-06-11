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'Cinsel istismar' suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

'Cinsel istismar' suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Kayseri'de jandarma ekipleri, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıs yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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