Haberler

Genç Yağmur'un cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Genç Yağmur'un cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istemi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle ilgili davada savcılık, olayın intihar değil cinayet olduğunu belirterek eski erkek arkadaşı F.D. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle ilgili görülen davada savcılık makamı olayın intihar değil cinayet olduğunu belirterek, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Kayseri'de 17 yaşındaki Yağmur Çoban'ın ölümüyle ilgili olarak eski erkek arkadaşı sözleşmeli er F.D.'nin yargılanmasına Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık F.D., Yağmur Çoban'ın ailesi ve sanık avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

Savcılık mütalaa açıkladı

Sanık F.D.'nin geçmiş duruşmada olduğu gibi Yağmur Çoban'ın kendisini öldürdüğü yönünde beyanlarını tekrarladığı öğrenildi. Savcılık mütalaasının açıklandığı davada tutuklu sanık F. D.'nin çocuğa ve kadına yönelik kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi. Sanık F. D'nin Yağmur Çoban'ın kendisini öldürdüğüne dair iddialarının gerçekliği yansıtmadığını ifade eden aile avukatları; "Bu cinayet kamera kayıtları ve mesaj içeriklerinden de anlaşıldığı üzere bir kıskançlık cinayetidir. Üstelik sanık F.D. hakkında reşit olmayan bireyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmamız üzere açılan davada sanık 10 yıl cezaya çarptırılmıştır. Savcılığın en üst haddeden ceza istemesi bugün açısından doğru bir karardır. Biz mahkeme heyetinin de bu yönde karar vereceğini düşünüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak

Trump anlaşmanın kilit maddesini "kesin" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Ağlaya ağlaya veda etti!

67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler

67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler
FIFA, Muslera için yapılan başvuruyu reddetti

Tarihe geçtiği maçta hayatının şokunu yaşadı
Eski Teğmen Serhat Gündar Dünya ikincisi oldu: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediği için TSK'dan ihraç edilmişti

TSK'dan ihraç edilen teğmen dünya ikincisi oldu
Trafikte kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak kopardı

Kan donduran olay! Kavga esnasında kulağı koptu
Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı

Vincenzo Italiano transferini istediği 6 ismi tek tek açıkladı
Tuzla Dentaş Tersanesi'nde gemi yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'daki tersanede korkutan dakikalar!