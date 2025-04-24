Kayseri'de 16 Yaşındaki Gençten Cani Katil İki Sanığa 36 Yıl Hapis

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir parkta 16 yaşındaki gencin öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan 2 sanığa toplamda 36 yıl hapis cezası verildi.

Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki parkta geçen yıl 6 Mart'ta yaşanan olayda, kamelyada oturan Ş.S.'ye (16), S.A. (20) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Ş.S. ensesine isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ş.S.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan katil zanlısı S.A. ile birlikte H.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İki sanığa toplamda 36 yıl hapis cezası

8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan S.A.'ya son sözü soruldu. Ş.S.'nin yanına konuşmak için gittiğini kaydeden S.A., korkutmak için ayaklarına ateş ettiğini ancak oturduğu için istemsiz bir şekilde olayın yaşandığını belirterek, pişman olduğunu söyledi. Sanık H.K. ise, kendisinin S.A.'nın elinden tüfeği alarak arabaya koyduğunu ve engel olmaya çalıştığını belirterek, olayın nasıl meydana geldiğini anlamadığını dile getirdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti S.A.'ya 'kasten öldürmek' suçundan 20 yıl, H.K.'ya ise 'suça yardım etme' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ