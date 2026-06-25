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Kayseri'de 12 katlı binanın görevli dairesinde yangın

Kayseri'de 12 katlı binanın görevli dairesinde yangın
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 12 katlı bir binanın görevli dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, üst katta yaşayan yaşlı çift tahliye edildi. Yaralanan olmazken, görevli dairesi kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 12 katlı bir binanın görevli dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında görevli dairesinin üst katında yaşayan ve büyük korku yaşayan yaşlı çift tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Sevin Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binanın görevli dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. Yangının çıktığı görevli dairesinin üst katında yaşayan yaşlı bir çift ekipler tarafından evlerinden çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı belirlendi. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, görevli dairesi kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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