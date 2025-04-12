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Kayseri'de 11 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Kayseri Melikgazi ilçesinde, buzlanmadan kaynaklanan zincirleme trafik kazasında 11 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil servis ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de 11 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri Melikgazi ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yoldaki buzlanmadan dolayı 11 araç birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yolda tuzlama çalışması yapılırken, kazaya karışan araçlarda çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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