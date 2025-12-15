Kayseri'de 104 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 104 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Develi ilçesinde düzenlenen Şehit Emre Albayrak Operasyonu'nda H.Y. (39), A.Y. (35), Y.Y. (38) ve yabancı uyruklu M.S.O. (37) yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 104 kilo 710 gram narkotik madde, 1 hassas tartı ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ