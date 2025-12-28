Haberler

Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü aranıyor

Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir yaya, aracın çarpması sonucu yaralandı. Sürücü, durmadan olay yerinden uzaklaştı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, aracın çarpması sonucu yaralandı. Sürücünün hiç durmadan olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmek isteyen Nazım P.'ye, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir araç çarptı. Kazanın ardından sürücü durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nazım P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan sürücünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın