Park halindeki otomobilde çıkan yangın eve sıçradı

Park halindeki otomobilde çıkan yangın eve sıçradı
Güncelleme:
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil, kısa sürede bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde park halindeyken alev alan otomobildeki yangın eve sıçradı. Yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Arifağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, R.O.'ya ait park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aynı kişiye ait tek katlı eve sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

