Kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgazspor ilçesinde çatıda kaynak yapıldığı sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay, Turgutbey köyünde meydana geldi. İddiaya göre, işçiler konteynerin üzerinde kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sonucu iki işçi konteynerin üzerinden savrularak yaralandı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonucu yanarak kullanılamaz hale gelen konteyner, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa