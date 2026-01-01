Haberler

Kaymakam Duman'dan yılbaşı gecesi güvenlik güçlerine ziyaret

Güncelleme:
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, yılbaşı gecesinde görevde olan emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek, yeni yıl dileklerini iletti ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, yılbaşı gecesi görevleri başında bulunan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Kaymakam Duman, personelin yeni yılını kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Duman, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için görev yapan tüm personele görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

