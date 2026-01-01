Kaymakam Duman'dan yılbaşı gecesi güvenlik güçlerine ziyaret

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, yılbaşı gecesi görevleri başında bulunan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Kaymakam Duman, personelin yeni yılını kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Duman, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için görev yapan tüm personele görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN