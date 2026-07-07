Ormanda ölü bulunan kayıp öğrenci son yolculuğuna uğurlandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 18 gün süren arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda ölü bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 18 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra ormanlık alanda ölü bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, son yolculuğuna uğurlandı.
Safranbolu ilçesinde 35 gündür haber alınamayan ve 18 gündür yürütülen arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Yeditepe Üniversite Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Duras için cenaze töreni düzenlendi.
Emek Mahallesi Sultantepe Camiinde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Duras'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Duras'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KARABÜK