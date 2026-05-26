Sakarya'da gölette cesedi bulunan Rukiye'nin son anları kamerada

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir gölette cansız bedeni bulunan ve Mersin’de kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Rukiye Görgin’in tabiat parkına giriş ve gölete doğru ilerleyiş anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tabiat parkında yer alan gölette cansız bedeni bulunan ve Mersin'de kayıp olarak arandığı belirlenen 25 yaşındaki Rukiye Görgin'in bölgedeki son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaabdiler Mahallesi'ndeki tabiat parkına 24 Mayıs Pazar günü giden vatandaşlar, gölet yüzeyinde hareketsiz duran birini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerince gölet kıyısında yapılan incelemede, kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Çantada yapılan aramada, cesedin 25 yaşındaki Rukiye Görgin'e ait olduğu tespit edildi.

Görgin'in annesinin, olayın yaşandığı gün Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliğine kızı için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Genç kadının son yürüyüşü kameraya yansıdı

Öte yandan, genç kadının cansız bedeninin bulunduğu tabiat parkına giriş yaptığı ve gölete doğru ilerlediği anlar çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Görgin'in elindeki cep telefonuyla ilgilenerek cansız bedeninin bulunduğu noktaya doğru yürümesi yer alıyor.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Görgin'in Sakarya'ya geliş nedeni ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. - SAKARYA

