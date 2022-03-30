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Son Dakika | Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu Sivas'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mehmet Akkaya dere yatağında ölü bulundu Sivas'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mehmet Akkaya dere yatağında ölü bulundu.

Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mehmet Akkaya dere yatağında ölü bulundu

SİVAS - Sivas'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mehmet Akkaya dere yatağında ölü bulundu.

Sivas'ta Alibaba mahallesinde ikamet eden Mehmet Akkaya isimli zihinsel engelli ve sara hastası şahıs, akşam saatlerinde eve gelmeyince yakınları tarafından kayıp olduğunu belirterek polis ekiplerine haber verildi. Yakınları Akkaya'nın günlük yaşantısında sık sık gittiği Alibaba mahallesinde boş bir arazinin yanında bulunan Mısmıl ırmak civarına gittiğini düşünerek polis ekipleriyle birlikte bölgede aramaya başladı. Aramanın sonucunda Akkaya'nın dere kenarında cansız bedenine rastlandı. Olayla ilgili Akkaya'nın dere kenarında otururken sara nöbeti geçirdiği ve oturduğu yerden derenin kenarına düşerek başını taşa çarpıp hayatını kaybettiği düşünülüyor. Akkaya'nın cansız bedeni insan zinciri oluşturularak bulunduğu yerden çıkartılıp cenaze aracına taşındı. Polis olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Son Dakika | Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu

Son Dakika | Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu

Son Dakika | Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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