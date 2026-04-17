Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Erzurum'a getirileceğini açıkladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.04.2026 tarihli yazısına istinaden 5271 sayılı CMK'nın 161/6. maddesi uyarınca eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında kişisel suç nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İdari yönden gereğinin taktir ve ifasını temin amacıyla İçisleri Bakanlığı'na müzekkere yazılmıştır. Soruşturma kapsamında; dillendirme süreçlerine dair yapılacak işlemler için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimlerine talimatlar gönderilmiştir. Şüpheli Tuncay Sonel, Elazığ ilinde yakalanmış olup Erzurum iline getirilmek üzere gözaltına alınmıştır. Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve belirti, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı