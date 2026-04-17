Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in gözaltına alınarak Erzurum'a getirileceğini duyurdu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.04.2026 tarihli yazısına istinaden 5271 sayılı CMK'nın 161/6. maddesi uyarınca eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında kişisel suç nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İdari yönden gereğinin taktir ve ifasını temin amacıyla İçisleri Bakanlığı'na müzekkere yazılmıştır. Soruşturma kapsamında; dillendirme süreçlerine dair yapılacak işlemler için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimlerine talimatlar gönderilmiştir. Şüpheli Tuncay Sonel, Elazığ ilinde yakalanmış olup Erzurum iline getirilmek üzere gözaltına alınmıştır. Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve belirti, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi

İranlı kadınlardan gövde gösterisi!

ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi

İranlı kadınlardan gövde gösterisi!

Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Avrupa'dan satın aldıkları takımı açıkladı

G.Saraylı yönetici, Avrupa'dan satın aldıkları ünlü takımı açıkladı