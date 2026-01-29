Haberler

Sakarya'da iki gündür haber alınamayan 40 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 27 Ocak'tan beri kayıp olan 40 yaşındaki Murat Arslan, Adapazarı'nda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 27 Ocak'tan bu yana haber alınamayan 40 yaşındaki şahıs, Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ferizli ilçesinde yaşayan Murat Arslan (40), 27 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yaklaşık iki gündür süren arama çalışmaları sonucunda bugün saat 13.35 sıralarında Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarını alan ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin kayıp olan Murat Arslan'a ait olduğunu belirledi. Arslan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
