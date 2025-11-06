Haberler

Kayıp İş İnsanı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 22 Ekim'den bu yana kayıp olan iş insanı Göktan Altuntaş için yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Ganita bölgesinde güvenlik kameraları inceleniyor, denizde ise dalgıçlar tarafından arama yapılmakta ancak henüz bir bulguya rastlanamadı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 22 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan iş insanı Göktan Altuntaş'ı arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 22 Ekim saat 18.00 sıralarında çıktığı evine bir daha geri dönmeyen ve kayıplara karışan 32 yaşındaki iş insanı Göktan Altuntaş için Emniyet güçlerinin başlattığı geniş çaplı arama çalışması devam ediyor. Son olarak Ganita bölgesinde güvenlik kameralarına görüntülerinin yansıdığı belirlenen Göktan Altuntaş'ın gidiş yönünün tespit edilmesi için bölgedeki ve çevre mahallelerdeki tüm şehir kameraları saniye saniye incelendi. Görüntülerde bir bulguya rastlanılamazken, görgü tanıklarının ifadeleri sonrası denizde de arama çalışması sürüyor.

Kayıp iş adamı Ganita mevkiinden Faroz Limanı arka kısmına kadar olan geniş bir alanda denizde dalgıçlar tarafından arama yapılırken, aramalarda şuana kadar sonuç alınamadı.

Denizde arama çalışmalarının 10 günden fazla sürdüğünü belirten Trabzon Merkez Su Ürünleri Faroz Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mehmet Candeğer, "Yaklaşık 10 gündür kayıp olan bir vatandaştan şüpheleniliyor. Sahil Güvenlik ve polis dalgıçları 10 gündür limanımızdan çıkış yaparak bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Sahil Güvenlik, polis ve AKUT ekiplerinin çalışmaları sürüyor" dedi. - TRABZON

