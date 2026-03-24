Mardinli kayıp kuzenler Batman'da bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde 22 Mart Pazar gününden bu yana kayıp iki kuzen, Batman'da bulunarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesinde evden ayrıldıktan sonra izlerine rastlanamayan 13 yaşındaki M.M.B. ile 14 yaşındaki T.A. için başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları, güvenlik güçlerinin titiz takibi ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde sonuç verdi. Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, çocukların Batman'da olduğu tespit edildi. Yetkililer tarafından sağ salim bulunan kuzenler, gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN

