Haberler

Mardinli kayıp kuzenler Batman'da bulundu

Mardinli kayıp kuzenler Batman'da bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki M.M.B. ve 14 yaşındaki T.A., Batman'da bulunarak ailelerine teslim edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 22 Mart Pazar gününden bu yana kayıp iki kuzen, Batman'da bulunarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesinde evden ayrıldıktan sonra izlerine rastlanamayan 13 yaşındaki M.M.B. ile 14 yaşındaki T.A. için başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları, güvenlik güçlerinin titiz takibi ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde sonuç verdi. Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, çocukların Batman'da olduğu tespit edildi. Yetkililer tarafından sağ salim bulunan kuzenler, gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Borcu olana "altın" gibi fırsat
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı
İşte parmağı kopan Noa Lang'ın son hali

Parmağı kopmuştu! İşte son hali
Milli Takım kampına damga vuran görüntü

Milli Takım kampına damga vuran görüntü
Borcu olana 'altın' gibi fırsat

Borcu olana "altın" gibi fırsat
Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!

Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!