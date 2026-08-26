Adıyaman'da Kayıp Şahıs Aranıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Halil İbrahim Yıldırım'dan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyüne ailesini ziyarete gelen 31 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'dan 24 Ağustos tarihinden bugüne haber alınamıyor. İddialara göre, Yıldırım, maddi sorunlar nedeniyle ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Kendisine bir daha ulaşılamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerince Yıldırım'ın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde çalışmalar yaptı. Halil İbrahim Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ederken görenlerin yada yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı