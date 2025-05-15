Kayıp Genç Yozgat'ta Sağ Salim Bulundu

Kayıp Genç Yozgat'ta Sağ Salim Bulundu
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Yozgat'ta ailesi tarafından kayıp olarak aranan 21 yaşındaki A.D., jandarma ekiplerince Boğazlıyan'da sağ salim bulundu. Ailesi, genç hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Yozgat'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç jandarma ekiplerince Boğazlıyan'da bulundu.

Yozgat merkeze bağlı Kuşçu köyünde ikamet eden A.D. isimli genç hakkında ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Baba, şizorfeni teşhisi bulunan oğlunun araçla ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma asayiş ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Kayıp genç, önleyici kolluk devriyesi esnasında Boğazlıyan ilçesine bağlı Dereçepni köyünde sağ salim bulundu. A.D. yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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