Kayıp Genç Yozgat'ta Sağ Salim Bulundu

Yozgat'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç jandarma ekiplerince Boğazlıyan'da bulundu.

Yozgat merkeze bağlı Kuşçu köyünde ikamet eden A.D. isimli genç hakkında ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Baba, şizorfeni teşhisi bulunan oğlunun araçla ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma asayiş ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Kayıp genç, önleyici kolluk devriyesi esnasında Boğazlıyan ilçesine bağlı Dereçepni köyünde sağ salim bulundu. A.D. yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. - YOZGAT