Kayıp Genç Mustafa Altundere, Başıbüyük Ormanı'nda Ölü Bulundu

Kayıp Genç Mustafa Altundere, Başıbüyük Ormanı'nda Ölü Bulundu
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Maltepe'de iki gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Mustafa Altundere, ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Maltepe'de iki gündür kayıp olarak aranan genç, Başıbüyük Ormanı'nda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay 24 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Evinden çıkan 17 yaşındaki Mustafa Altundere bir daha evine geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İki gündür kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı. Üçüncü günde yapılan çalışmalarda ormanlık alanda hareketsiz halde bir kişi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin kayıp genç Mustafa Altundere'ye ait olduğu belirlendi. Altundere'nin ölüm nedeni henüz bilinmezken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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