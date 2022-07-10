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Kayıp çoban 2 gündür aranıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Kayıp çoban 2 gündür aranıyor Tokat'ın Pazar ilçesinde ormanlık alanda kaybolan çoban 2 gündür aranıyor.

- Kayıp çoban 2 gündür aranıyor

TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesinde ormanlık alanda kaybolan çoban 2 gündür aranıyor.

Edinilen bilgiye göre; Pazar ilçesinde bağlı Doğancalı Köyü Akdağ Mevkiinde hayvan otlatmak amacıyla araziye çıkan Afgan uyruklu Mohammad Rasoul Türkmen yaylaya geri dönmedi. Bunun üzerine köylüler bölgede yaptıkları aramada hayvanları başıboş olarak buldu. Çobanı bulamayan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ilçe jandarma komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında jandarma iz takip köpeği de kullanıldı. 2 gündür devam eden aramalarda ise ekipler bir ize ve emareye rastlamadı. Ayıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan şahsın telefon sinyalinden bulunduğu konum bölgesi istenerek bölgede arama yapıldı. Bu çalışmadan da herhangi bir sonuç alınamadı. Bölgede ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Akdağ Tokat 3. Sayfa Yerel Haberler

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