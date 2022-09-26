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Kayıp adamın cansız bedeni 6 gün sonra ormanda bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kayıp adamın cansız bedeni 6 gün sonra ormanda bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan Ramazan Gün, 6 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp olarak aranan Ramazan Gün, 6 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'ndeki Deliahmetler Mevki olarak bilinen noktada kaybolan ve kendisinden bir daha haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. 6 günlük arama çalışmalarının sonucunda Ramazan Gün, Hisar Mahallesi'ndeki Kesikmeşe mevkiinde bulunan ormanlık alanda hareketsiz bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gün'ün cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Gün Acıpayam Denizli 3. Sayfa Haberler

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