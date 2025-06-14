Kayıp 76 Yaşındaki Adam İçin 300 Kişilik Ekip Arama Çalışmalarını Sürdürüyor

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Kayıp 76 Yaşındaki Adam İçin 300 Kişilik Ekip Arama Çalışmalarını Sürdürüyor
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaylaya çıktıktan sonra kaybolan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'i bulmak için 10 gündür arama çalışmaları devam ediyor. 300 kişilik ekip, karadan ve havadan zorlu koşullar altında çalışıyor ancak henüz bir iz yok.

Kayıp yaşlı adam için 300 kişilik ekip 10 gündür sahada

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi'nde yaylaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'i arama çalışmaları 10. gününe girdi. Halen bir iz bulunamayan Karadeniz'i bulabilmek için zorlu arazi şartlarına rağmen yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 300 kişilik ekip görev alıyor.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, İHH, jandarma komando timleri ve gönüllülerin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, hem karadan hem havadan arama faaliyetleri sürdürülüyor. Karadan yapılan detaylı taramalara ek olarak, drone ve termal kameralarla havadan da aramalar gerçekleştiriliyor. İz takip köpeklerinin yanı sıra iki kadavra köpeği de arama çalışmalarına destek veriyor. Ekipler, özellikle Karadeniz'in kaybolduğu değerlendirilen yayla çevresi ve bu bölgeyle bağlantılı alanlarda yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürüyor.

Gündüz yapılan aramalara gece de ara verilmeden devam edilirken, termal görüntüleme destekli taramalarla ormanlık ve dağlık bölgeler detaylı şekilde inceleniyor.

Ancak arama çalışmalarının 10. gününde de şu ana kadar Hüseyin Karadeniz'e dair herhangi bir ize ulaşılamadı. Yetkililer, bölge halkına çağrıda bulunarak, olası bir ipucu ya da şüpheli bir gözlem durumunda güvenlik güçlerine bilgi verilmesini istedi.

Arama faaliyetlerinin bölge genelinde genişletilerek sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GEYLANİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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