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Kaybolan Muhsine Yıldırım, Jandarma Ekiplerinin Çalışmalarıyla Bulundu

Kaybolan Muhsine Yıldırım, Jandarma Ekiplerinin Çalışmalarıyla Bulundu
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Muhsine Yıldırım, Jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Avcılar Köyü'nde kaybolan Muhsine Yıldırım (49) isimli vatandaş, Jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan ihbar üzerine, Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar ve teknik incelemeler sonucunda, Yıldırım, köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir barakada bulundu.

Kaybolan vatandaşın ailesine teslim edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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