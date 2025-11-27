Haberler

Kaybolan Genç Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan 20 yaşındaki E.B., jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda sabah saatlerinde bulundu. Sağlık durumu iyi olan genç, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün kaybolan genç, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramaların ardından sabah saatlerinde dağlık arazide bulundu.

Olay, dün ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.B. (20) mahalleden çıkarak dağlık araziye gitti. Ormanlık alanda yolunu kaybeden ve evine dönmeyen E.B.'nin yakınları durumu yetkililere haber verdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen JASAT, İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarma trafik ekipleri bölgede çalışma başlattı. Sabaha kadar süren arama çalışmaları sonrası jandarma ekipleri E.B.'yi Çeşme mevkiinde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.B., tedbir amaçlı ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
