Kaybolan Genç Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün kaybolan genç, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramaların ardından sabah saatlerinde dağlık arazide bulundu.

Olay, dün ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.B. (20) mahalleden çıkarak dağlık araziye gitti. Ormanlık alanda yolunu kaybeden ve evine dönmeyen E.B.'nin yakınları durumu yetkililere haber verdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen JASAT, İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarma trafik ekipleri bölgede çalışma başlattı. Sabaha kadar süren arama çalışmaları sonrası jandarma ekipleri E.B.'yi Çeşme mevkiinde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.B., tedbir amaçlı ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü. - KONYA