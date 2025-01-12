Kaybolan Aşırı Alkollü Şahıs Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaybolan şahıs jandarma ekipleri tarafından evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ü isimli şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak aşırı alkollün etkisi ile Dandalaz Çayı'na düşmesi sonucu aşırı şekilde üşüdüğü yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp olan şahıs için 2 asayiş timi ile arama çalışması başlattı. Yapılan arama ve araştırma faaliyeti sonucunda A.Ü., evinden yaklaşık 4 kilometre uzakta Dandalaz Çayı kenarında ıslanmış bir halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AYDIN