Kaybolan 85 Yaşındaki Adam Jandarma Tarafından Bulundu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Ö.B., jandarma ekipleri tarafından sağ sağlim bulunarak ailesine teslim edildi. Adamın, ikametinden 5 km uzaklıkta bir tepelik alanda bulunduğu belirtildi.
Olay, Gazipaşa ilçesi Sarıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. 85 yaşındaki Ö.B. ikametinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından kayıp şahsı ikametinden yaklaşık 5 km uzaklıktaki tepelik arazide bulundu. Yaşlı adamın sağlık durumu iyi oluğu öğrenilirken, yapılan gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa