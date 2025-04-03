Kayalıklarda Mahsur Kalan Çoban 3 Saatlik Kurtarma Operasyonu ile Kurtarıldı
Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan bir çoban, AFAD ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çobanın sağlık durumu iyi.
Kayalıklarda mahsur kalan çoban 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı
SİİRT - Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan çoban, AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının sonunda kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Gökçebağ beldesinde bir çobanın kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çoban, 3 saatlik bir operasyonun sonunda iple kayalıklara inen AFAD personeli tarafından kurtarıldı. Çobanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa