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Kayalıklarda Mahsur Kalan Çoban 3 Saatlik Kurtarma Operasyonu ile Kurtarıldı

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Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan bir çoban, AFAD ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çobanın sağlık durumu iyi.

Kayalıklarda mahsur kalan çoban 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

SİİRT - Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan çoban, AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının sonunda kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Gökçebağ beldesinde bir çobanın kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çoban, 3 saatlik bir operasyonun sonunda iple kayalıklara inen AFAD personeli tarafından kurtarıldı. Çobanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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