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Samsun'da kavşakta çarpışma: 3 yaralı

Samsun'da kavşakta çarpışma: 3 yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Ayberk Ç. idaresindeki 55 ANZ 687 plakalı otomobil ile Mustafa G. yönetimindeki 55 AL 140 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücü Mustafa G. ile araçta bulunan Sevim G. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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