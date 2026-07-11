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Bodrum'da çarpışan iki araçtan biri devrildi: 1 yaralı

Bodrum'da çarpışan iki araçtan biri devrildi: 1 yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabaha karşı Gümbet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Turgutreis istikametine seyir halinde olan Y.E.G. yönetimindeki 48 APZ 717 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Y.E.G. idaresindeki 26 ADL 991 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 48 APZ 717 plakalı otomobil devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan S.G., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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