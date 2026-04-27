Kavgada bıçakla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y.(29) alkolün de etkisiyle çalan kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladı. Kendisi de darp sonucu yaralanan O.Y., İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı