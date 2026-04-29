Haberler

Kavgada araçla ezilen şahıs hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de iki grup arasında çıkan kavga sırasında araçla ezilen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.G. araçla ezilirken, bir kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. M.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlenir, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerden yabancı uyruklu E.A., polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer şüphelilerin geldikleri araçların hareket edemez hale gelmesi nedeniyle yaya olarak kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski belediye başkanına 19.5 yıl hapis cezası

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu

Sıcaklığıyla meşhur şehrimizi sel vurdu