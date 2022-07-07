Kavaklıdere'deki çatı yangınında 2 ev kullanılamaz hale geldi Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesinde bir evin çatı bölümünde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesinde bir evin çatı bölümünde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi sonrası bölgeye sağlık ekibi, jandarma ve Muğla Büyükşehir belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre çatıda ekmek pişirmek için kurulan fırına ait bacanın tutuşması sonucunda başlayan yangın sonrası Abdullah Yılmaz ve Mehmet Yılmaz'a ait 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ve yaralanan olmazken jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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