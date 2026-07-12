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Samsun'da köpeğe çarpan motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı

Samsun'da köpeğe çarpan motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı
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Samsun'un Kavak ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpan motosiklet devrildi. Sürücü ve yanındaki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara yolu Güvenpark Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K.'nın kullandığı 55 LB 607 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü F.K. ile yanındaki S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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