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Kızılcapınar Köyü Muhtarı görevden alındı, yerine vekil atandı

Kızılcapınar Köyü Muhtarı görevden alındı, yerine vekil atandı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar Köyü Muhtarı Tevfik Öner, kasten yaralama suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının ardından kaymakamlık tarafından görevden alındı. Yerine vekaleten Temel Demirtaş atandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar Köyü Muhtarı, hakkında kesinleşen hapis cezasının ardından görevden alındı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce karıştığı bir kavga nedeniyle "kasten yaralama" suçundan yargılanan Kızılcapınar Köyü Muhtarı Tevfik Öner hakkında mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararının ardından Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Öner'i muhtarlık görevinden aldı.

Muhtarlık görevine ise vekaleten Temel Demirtaş atandı. Demirtaş'ın, yeni muhtar seçimi yapılıncaya kadar Kızılcapınar Köyü Muhtarlığı görevini yürüteceği öğrenildi.

Görevden alma kararının ardından köyde sürece ilişkin resmi işlemlerin Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı tarafından tamamlandığı bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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