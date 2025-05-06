Kasten Yaralama Suçundan 4 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma, kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan M.B. isimli şahsı Sülümenli beldesinde yakaladı. Şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.B., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa