Kasten yaralama ile ikamet kurşunlamaya 4 tutuklama - Haberler

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Kasten yaralama ile ikamet kurşunlamaya 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kasten yaralama ile ikamet kurşunlamaya 4 tutuklama

Malatya'da kasten yaralama ikamet kurşunlama ile hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da kasten yaralama ikamet kurşunlama ile hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ile Battalgazi ilçelerinde kasten yaralama ikamet kurşunlama ile hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlıların yapılan üst ve ev aramalarında biri kurusıkı ikisi tüfek 16 silah ile çok sayıda fişek ve kesici alet ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken bir kişiye ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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