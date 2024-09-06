Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Kaçan Şahıs Yakalandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. (35), polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.'nin (35) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şüpheli şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
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