Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Adıyaman'da Yakalandı

Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Adıyaman'da Yakalandı
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Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.M. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kasten öldürme suçundan aranana şahıs yakalandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki A.M., isimli şahıs, yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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