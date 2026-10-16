Kastamonu Tosya'da D100'de yağış nedeniyle iki kaza meydana geldi, yaralanan yok

Kastamonu Tosya'da D100'de yağış nedeniyle iki kaza meydana geldi, yaralanan yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda yağış nedeniyle iki ayrı kaza meydana geldi. İlk otomobil bankete düşerken, ikinci otomobil tıra ve yardım için duran minibüse çarptı; her iki kazada da yaralanan olmadı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda etkili olan yağış sebiyle bir otomobil bankete düştü. Bir otomobil ise tıra ve kaza yapan otomobildekilere yardım etmek için yolda duran minibüse çarptı.
Kaza, Tosya ilçesinde D100 karayolu Çevlik köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 BDP 998 plakalı Opel marka otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kayarak karşı şeride geçti. Otomobil, yol kenarındaki bankete düşerek durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, yardım etmek için durdu. Bu sırada Samsun istikametinde seyir halinde olan 52 JK 098 plakalı Honda marka otomobil de karşı şeride geçerek, önce tıra, ardından ilk kazaya yardım etmek için duran 34 MRB 725 plakalı Fiat marka minibüse çarptı. Her iki kazada da yaralanan olmadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.