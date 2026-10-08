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Kastamonu Tosya'da D100'de kontrolden çıkan kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı

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Kastamonu Tosya'da D100'de kontrolden çıkan kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilen kamyonda 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolunda yol kenarına devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolu Tosya Organize Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 27 ABE 46 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada tırda bulunan Burhan K. ve Kemal K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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