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Kastamonu Taşköprü'de yolcu otobüsünün çarptığı 32 yaşındaki yaya kurtarılamadı

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Kastamonu Taşköprü'de yolcu otobüsünün çarptığı 32 yaşındaki yaya kurtarılamadı
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Kastamonu Taşköprü'de karşıya geçmeye çalışan bir yayaya yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde karşıya geçmek isteyen yayaya yolcu otobüsü çarptı. Hastaneye kaldırılan yaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde Taşköprü ilçesine bağlı Gökırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşköprü ilçesinde hizmet veren yerel bir firmaya ait sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, karşıya geçmek isteyen 32 yaşındaki yaya Şeref Günaçık'a çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şeref Günaçık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Günaçık, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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