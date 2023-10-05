Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan genç kız için arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde işe gitmek için evden ayrılan 17 yaşındaki genç kızın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Acılı anne ise kızından gelecek mutlu haberi bekliyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen 17 yaşındaki genç kızın bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Her gün evinin önünde oturan acılı anne ise kızından gelecek mutlu haberi bekliyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 7 Eylül perşembe günü işe gitmek için evden ayrılan Elif Kocadere'den (17) bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu polise bildirmesi üzere 17 yaşındaki genç kızı bulmak için başlatılan arama çalışma çalışmaları devam ediyor. Annesi Aynur Kocadere, evinin kapısında oturarak kızından gelecek mutlu haberi bekliyor.

Aynur Kocadere, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, markette çalışan kızının işe gitmek için evden ayrıldığını belirterek, kendisinden bir daha haber alamadıklarını söyledi.

"Kızımın hiçbir sorunu yoktu"

Kızını görenlere seslenen anne Kocadere, "Kızım 1 ay önce 'Anne ben çalışmak istiyorum, ekmeğimi elime almak istiyorum' dedi. Biz de ilçede bir markete satış elemanı olarak yerleştirdik. İşe başlayalı daha beş gün olmuştu. Kızımın hiçbir sorunu yoktu. İşe başladığından 5 gün sonra aniden kayboldu. Kızımın gidebileceği her yere baktık, arkadaşlarını aradık, arayıp sorabileceğimiz nere varsa aradık, ancak kızımdan bir haber alamadık. Cep telefonu da kapalı, bunun üzerine polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Kızımızı gören ya da yerini bilenlerden Allah rızası için yardımlarını bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU