Kastamonu'nun Cide ilçesinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nda ölü yunus balığı kıyıya vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi Gideros Koyu'nda yunus balığının kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede yunus balığının telef olduğu tespit edildi. Yunus balığı gerekli incelemeler yapılmak üzere ekipler tarafından sahilden alındı. - KASTAMONU