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Kastamonu Kuzeykent'te tır lastiği değişimi sırasında patladı, 2 kişi ağır yaralandı

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Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'ndeki Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde tamir sırasında tırın lastiği patladı, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kastamonu'da tamir sırasında tırın lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastik değişimi yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple tırın lastiği patladı. Patlamanın etkisiyle araç sahibi Ş.Ş. ile iş yeri çalışanı A.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan araç sahibi Ş.Ş. ile A.T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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